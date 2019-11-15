شاهد.. رونالدو يحاول "سرقة" هاتف من إحدى معجباته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو طريفا بطله البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويظهر رونالدو في الفيديو خارجا للنزهة مع زملائه من الفندق الذي يقيم به المنتخب البرتغالي أثناء معسكره الحالي، وفجأة يركض"الدون" باتجاه سيارة تقف على قارعة الطريق ويحاول مازحا "سرقة" هاتف من سيدة تجلس في المقعد الأمامي.

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ليتبين لاحقا بأن رونالدو انتبه لمعجبة تصوره خفية من داخل السيارة فأراد أن يداعبها.

يذكر أن رونالدو تألق في مباراة منتخب بلاده أمس وسجل ثلاثية "هاتريك" ليقود البرتغال لفوز ثمين على ليتوانيا 6-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

المصدر: يوتيوب