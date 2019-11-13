مقاتلة تسقط معارضة للرئيس ترامب على الأرض (فيديو)

تصدت لاعبة الفنون القتالية المختلطة السابقة، تارا لاروسا، لامرأة أثارت الشغب، خلال الاحتفال بيوم المحاربين القدامى في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

وذكر موقع "sports.yahoo" أن المرأة تصرفت بعدوانية تجاه المحيطين بها، وكانت توجه الشتائم لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب المصدر فقد هاجمت المرأة المثيرة للشغب أحد الأشخاص، وحينها تدخلت لاروسا التي ألقت بالمرأة على الأرض مستخدمة مهاراتها في "الجوجيتسو"، من دون الاعتداء عليها، وادعت السيدة بأنها لم تهاجم أحدا، وأخذت تكرر بأنها أصبحت تعاني من ضيق التنفس.

At flag-waving rally in Portland, @TaraLaRosa says she had to take anti-Trump protester to the ground after the woman allegedly attacked another woman. The group detained the self-described professor until police came. LaRosa says the woman bit her chest, causing an open wound. pic.twitter.com/LrPJLsMIO6 — Andy Ngo (@MrAndyNgo) 11 ноября 2019 г.

يذكر أن تارا لاروسا (41 عاما) كانت بطلة لمنظمة "Bodog Fight" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، وحققت 22 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية، مقابل 5 هزائم.

المصدر: وكالات