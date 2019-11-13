مدير أعمال شوماخر: زوجته تخفي حقيقة لخوفها أن أكشفها!

صرح ويلي فيربر، مدير أعمال البطل السابق لسباقات سيارات الفورمولا1، سبع مرات، مايكل شوماخر، بأنه ليس لديه أي معلومات حول عملية تعافي المتسابق.

وقال فيربر في مقابلة مع صحيفة "Express": "لا أعرف كيف يجري تعافيه. حقا أود مصافحته، لكن كورينا (زوجة شوماخر) ترفض ذلك. تخشى أن أكتشف الحقيقة وسأكون قادرا على إخبار العالم بأسره".

وتعرض مايكل شوماخر (50 عاما) لإصابات خطيرة في الرأس بعد سقوطه أثناء تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، ودخل في غيبوبة طويلة، ولم يخرج إلى العلن منذ تعرضه للحادث.

في ديسمبر 2018 ، قيل إن شوماخر لم يعد طريح الفراش، وليس بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

وأفاد الصحفي في جريدة "لو باريزيان" الفرنسية، جان ميشيل ديكيوجه، في تصريحات لقناة "BFMTV"، مؤخرا بأنه: "تم نقل الألماني سرا إلى فرنسا ليدخل قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، حيث تابع حالته البروفيسور الجراح فيليب ميناش".

وأضاف: "في 10 سبتمبر، خضع شوماخر لإجراءات العلاج المخطط لها، وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء، نقل المتسابق السابق من فرنسا".

وكشف الصحفي بأن "التقنية التي تم بها علاج شوماخر تبقى سرية"، وأضاف: "ما نعرفه فقط هو أنه خضع لعملية نقل دم ونقل خلايا جذعية، والتي يجب أن يكون لها تأثير مفيد على حالة الجسم بأكمله، بما في ذلك الدماغ المصاب".

وأحرز شوماخر لقب بطل العالم لسباقات سيارات الـ "فورمولا 1" سبع مرات، وهو رقم قياسي، وحقق 91 انتصارا في سلسلة سباقات بطولات الجائزة الكبرى.

المصدر: وكالات