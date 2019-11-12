الأرجنتين قد تلغي مباراتها في إسرائيل

أبلغ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، منظمي مباراة منتخب بلاده "التانغو" الودية أمام نظيره الأوروغوياني، بإلغائها في حال استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حتى يوم غد الخميس.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخبي الأرجنتين والأوروغواي، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

وكان من المنتظر أن يصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، قبل موعد المباراة بيوم واحد، بينما يصل منتخب الأورغواي، يوم السبت القادم، ولكن الشكوك أصبحت الآن تحوم حول إقامتها بسبب التصعيد الحالي.

يذكر أن الأرجنتين ألغت قبل عام ونصف مباراة ودية مع إسرائيل، بسبب الأوضاع الأمنية.

ويستعد منتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره البرازيلي أولا في مباراة ودية، ستجمعهما يوم الجمعة المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، قبل ملاقاة الأوروغواي بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: وكالات