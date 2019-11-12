 
مباشر

بالفيديو.. هدف رائع من منتصف الملعب في غفلة من حارس المرمى

الرياضة

بالفيديو.. هدف رائع من منتصف الملعب في غفلة من حارس المرمى
@Canal_11Oficial
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mplz

خطف البرتغالي مارسيلو سانتياغو لاعب فريق "بيرا مار" الأضواء بإحرازه هدفا جميلا في مرمى ضيفه "أناديا"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم.

وسدد مارسيلو سانتياغو كرة من منتصف الملعب إلى داخل شباك حارس مرمى فريق الخصم الذي كان متقدما وفشل في اللحاق بالكرة.

وجاء هذا الهدف الرائع بطعم العلقم بالنسبة لصاحبه، وذلك لأن فريقه خسر بهدف مقابل هدفين.

وينقسم دوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم إلى أربع مجموعات، تضم كل واحدة منها 18 فريقا.

ويلعب فريقا "بيرا مار" و"أناديا" ضمن المجوعة الثالثة (C)، ويحتل الأول المرتبة الثانية، بينما يشغل الآخر المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقتل شاب مصري قفز من القطار هربا من المراقب بسبب 100 جنية