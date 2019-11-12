بالفيديو.. هدف رائع من منتصف الملعب في غفلة من حارس المرمى

خطف البرتغالي مارسيلو سانتياغو لاعب فريق "بيرا مار" الأضواء بإحرازه هدفا جميلا في مرمى ضيفه "أناديا"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم.

وسدد مارسيلو سانتياغو كرة من منتصف الملعب إلى داخل شباك حارس مرمى فريق الخصم الذي كان متقدما وفشل في اللحاق بالكرة.

CHAPÉU DO MEIO-CAMPO 😱🔥

Marcelo Santiago, do Anadia Futebol Clube, acaba de fazer isto no Campeonato de Portugal!

Acompanha tudo na posição 11 do MEO, NOS e Vodafone.#Canal11#FutebolEmPortuguêspic.twitter.com/wp6bce42Gg — Canal 11 (@Canal_11Oficial) 10 ноября 2019 г.

وجاء هذا الهدف الرائع بطعم العلقم بالنسبة لصاحبه، وذلك لأن فريقه خسر بهدف مقابل هدفين.

وينقسم دوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم إلى أربع مجموعات، تضم كل واحدة منها 18 فريقا.

ويلعب فريقا "بيرا مار" و"أناديا" ضمن المجوعة الثالثة (C)، ويحتل الأول المرتبة الثانية، بينما يشغل الآخر المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات