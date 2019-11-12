شاهد.. برشلونة يكشف عن قميصه الرابع "الاستثنائي"
كشف فريق برشلونة لكرة القدم النقاب عن القميص الرابع الخاص به الذي سيرتديه لبعض المباريات الموسم الجاري، ويعبر عن ألوان علم كتالونيا.
ونشر النادي مقاطع فيديو وصورا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للكشف عن القميص الجديد للفريق الذي يحمل ألوان القميص الثالث الصفراء والحمراء مثل علم مقاطعة كتالونيا مع استثناء اللون الأزرق.
💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 ноября 2019 г.
😍 @SergiRoberto10#HoPortemDinspic.twitter.com/QSgTGL5Rbu
وقال برشلونة إن القميص الجديد يؤكد على جذور الفريق الكتالونية، وصلته بالهوية والثقافة والقيم الكتالونية على مدار 120 عاما.
Wherever we are from.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 ноября 2019 г.
For so many years we have felt it.
And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R
وسيبدأ النادي بيع القميص بشكل رسمي من خلال المتجر الخاص به وبشكل حصري قبل مباراة الفريق أمام مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في الأول من شهر ديسمبر المقبل ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.
Find out all about Barça’s new kit— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 ноября 2019 г.
📲 https://t.co/6OmdVEiTby
❤️ #HoPortemDins
المصدر: وكالات