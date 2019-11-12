قرعة الكونفدرالية تسفر عن "موقعة" مصرية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي "الكاف" بالقاهرة، عن مواجهة مصرية.

وأوقعت القرعة المصري البورسعيدي وبيراميدز، الذي تأهل للمرة الأولى إلى دور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم معهما فريقا عربيا ثالثا، وهو نواذيبو من موريتانيا، إضافة إلى رينجرز النيجيري.

وفيما يلي نتيجة قرعة الكونفدرالية الإفريقية:

المجموعة الأولى: نواذيبو (موريتانيا)، رينجرز (نيجيريا)، بيراميدز (مصر)، المصري البورسعيدي (مصر).

المجموعة الثانية: بيدفيست (جنوب إفريقيا)، النصر (ليبيا)، دجوليبا (مالي)، وهورويا (غينيا).

المجموعة الثالثة: نهضة بركان (المغربي)، موتيمبا بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، زاناكو (زامبيا)، إيساي (بنين).

المجموعة الرابعة: سان بيدرو (كوت ديفوار)، حسنية أكادير (المغرب)، إنيمبا (نيجيريا)، بارادو (الجزائر).

المصدر: وكالات