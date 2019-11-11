المغربي حمد الله يعتزل اللعب دوليا

أعلن اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده.

وكتب حمد الله "تدوينة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قال فيها: "لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليا".

وجاء قرار حمد الله الاعتزال دوليا بعد أن استبعده البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، من القائمة التي ستواجه منتخبي موريتانيا وبوروندي، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وكان حمد الله ضمن قائمة منتخب المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، لكن الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق لمنتخب "أسود الأطلس" فضل استبعاده بعد أزمة بين اللاعب وزملائه عقب خلاف على أولوية تسديد ركلة جزاء في مباراة ودية قبل انطلاق البطولة.

يذكر أن حمد الله فاز مع نادي النصر السعودي بلقب بطل الدوري السعودي، في الموسم الماضي، وتوج هدافا للدوري برصيد 34 هدفا، في أول مواسمه قادما من الريان القطري.

المصدر: وكالات