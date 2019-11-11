سجل مدافع فريق "كليفتونفيل"، كونور مكديرموت، هدفا مذهلا في مرمى ضيفه "وارين بوينت تاون"، خلال اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإيرلندي الشمالي الممتاز لكرة القدم.

واستغل كونور مكديرموت تقدم حارس مرمى الفريق الضيف، ليسدد كرة من نصف ملعبه إلى داخل الشباك، محرزا الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وانتهى اللقاء بفوز ساحق لفريق كليفتونفيل بأربعة أهداف من دون رد، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الدوري بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر "كولرين إف سي".

بينما يقبع وارن بوينت تاون في قاع الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.

المصدر: وكالات