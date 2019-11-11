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والد نيمار يحسم أمر العودة لبرشلونة

الرياضة

والد نيمار يحسم أمر العودة لبرشلونة
Globallookpress JB Autissier / Panoramic via www
نيمار يتابع مباراة برشلونة التي فاز بها على سلتا فيغو 4-1 السبت الماضي.
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نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الأحاديث المنتشرة حول التفاوض مع برشلونة لعودة نجله لاعب باريس سان جيرمان لصفوف الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

جاء هذا خلال تصريحات صحفية نقلتها شبكة "ESPN" وأكد فيها والد اللاعب البرازيلي، أن ابنه مرتبط في الوقت الحالي بعقد يحترمه مع باريس سان جيرمان.

وأثار نيمار، الجدل من جديد، بعدما ظهر في مدينة برشلونة، السبت الماضي، لتشير بعض الأنباء إلى اقترابه من العودة من جديد "للبلوغرانا".

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وقال والد نيمار: "أنا في البرازيل ولن أتحرك للذهاب لأي مكان من هنا، إنه (نيمار) ليس مستعدا للسفر إلى برشلونة". 

وكان الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، قد أعلن عقب مباراة البرازيل ونيجيريا عن تعرض نجمه لإصابة في أوتار الركبة اليسرى.

يذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان مستمر حتى نهاية موسم 2021-2022 .

المصدر: وكالات

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