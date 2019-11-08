 
مباشر
عاجل
المرجعية الدينية في العراق تحذر من أن استغلال الاحتجاجات من جهات داخلية وخارجية سيلحق الضرر بالعراق

برشلونة يقدم عرضا بـ15 مليون يورو للحصول على توقيع موهبة سالزبورغ

الرياضة

برشلونة يقدم عرضا بـ15 مليون يورو للحصول على توقيع موهبة سالزبورغ
Globallookpress Weiss /Eibner-Pressefoto, via ww
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/molc

قدم برشلونة الإسباني عرضا أوليا بقيمة 15 مليون يورو للحصول على خدمات الألماني كريم أديمي، مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي البالغ 17 عاما.

ووفقا لموقع transfermarkt المعني بانتقالات اللاعبين، فإن العرض النادي الكتالوني لم يلق ترحابا من إدارة النادي التي لا تريد خسارة واحد من أهم المواهب لديهم بثمن قليل، خاصة في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز باللاعب ذو الأصول النيجيرية امثال أرسنال وليفربول.

إقرأ المزيد
معركة مليونية محتملة بين ليفربول واليوفي ومانشستر لضم محمد صلاح
معركة مليونية محتملة بين ليفربول واليوفي ومانشستر لضم محمد صلاح "المستقبل"!

ويعتبر أديمي أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا حاليا وفقا لرأي الكثيرين من المتابعين والخبراء، ولعب في الموسم الماضي معارا مع فريق ليفرينغ، ثم عاد إلى سالزبورغ ليشارك في صفوف فريق الشباك، ويمتلك مع الفريق 5 أهداف بينما صنع 4 أهداف، وذلك خلال 9 مباريات، حتى الآن.

ويملك أديمي الجنسية الألمانية حيث لعب لمنتخبي ألمانيا تحت 16 و17 عاما في الفترة الماضية.

المصدر: transfermarkt

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا