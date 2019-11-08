برشلونة يقدم عرضا بـ15 مليون يورو للحصول على توقيع موهبة سالزبورغ

قدم برشلونة الإسباني عرضا أوليا بقيمة 15 مليون يورو للحصول على خدمات الألماني كريم أديمي، مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي البالغ 17 عاما.

ووفقا لموقع transfermarkt المعني بانتقالات اللاعبين، فإن العرض النادي الكتالوني لم يلق ترحابا من إدارة النادي التي لا تريد خسارة واحد من أهم المواهب لديهم بثمن قليل، خاصة في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز باللاعب ذو الأصول النيجيرية امثال أرسنال وليفربول.

17-year-old forward | Arsenal and Liverpool interested in Adeyemi - Barça had €15 million offer turned down https://t.co/bNcm7maYgU#FootballTransfer — Football-Transfer (@FTBLtransfer) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

ويعتبر أديمي أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا حاليا وفقا لرأي الكثيرين من المتابعين والخبراء، ولعب في الموسم الماضي معارا مع فريق ليفرينغ، ثم عاد إلى سالزبورغ ليشارك في صفوف فريق الشباك، ويمتلك مع الفريق 5 أهداف بينما صنع 4 أهداف، وذلك خلال 9 مباريات، حتى الآن.

ويملك أديمي الجنسية الألمانية حيث لعب لمنتخبي ألمانيا تحت 16 و17 عاما في الفترة الماضية.

المصدر: transfermarkt