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الكشف عن قميص المنتخب الروسي خلال يورو 2020 (فيديو وصور)

الرياضة

الكشف عن قميص المنتخب الروسي خلال يورو 2020 (فيديو وصور)
Sputnik Александр Вильф
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كشف الحساب الرسمي للمنتخب الروسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قميص المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" خلال احتفال خاص في العاصمة موسكو.

وسيرتدي لاعبو المنتخب الروسي القمصان الجديدة في المباراتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية أمام كل من بلجيكا وسان مارينو في 16 و19 نوفمبر الجاري على الترتيب.

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وتأهل المنتخب الروسي إلى "يورو 2020" مبكرا من الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة، بعد أن جمع 21 نقطة، ويتأخر بفارق 3 نقاط عن المنتخب البلجيكي متصدر المجموعة التاسعة.

المصدر: euro2020.ria.ru

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