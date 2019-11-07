الكشف عن قميص المنتخب الروسي خلال يورو 2020 (فيديو وصور)

كشف الحساب الرسمي للمنتخب الروسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قميص المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" خلال احتفال خاص في العاصمة موسكو.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

وسيرتدي لاعبو المنتخب الروسي القمصان الجديدة في المباراتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية أمام كل من بلجيكا وسان مارينو في 16 و19 نوفمبر الجاري على الترتيب.

Ведущий презентации новой формы Юрий Дудь и футболисты @TeamRussia Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. pic.twitter.com/YE7esvzHMD — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

🇷🇺 Сборная России представила игровую форму на Евро-2020! На сколько баллов от 1-5? pic.twitter.com/VEtpvDGEZr — Чемпионат (@championat) November 7, 2019

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وتأهل المنتخب الروسي إلى "يورو 2020" مبكرا من الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة، بعد أن جمع 21 نقطة، ويتأخر بفارق 3 نقاط عن المنتخب البلجيكي متصدر المجموعة التاسعة.

المصدر: euro2020.ria.ru