كشفت ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن نوعية الرسائل "المزعجة" التي تتلقاها بعد التقارير الصحفية الأخيرة التي تحدثت عنها.

ونشرت جوهال اليوم، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" عينة من الرسائل التي بدأت تتلقاها مؤخرا، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها: "أنت عاهرة.. لولا أنك أم لأطفال محرز لصليت من أجل أن تصابي بمرض السرطان".

وكانت صحيفة "ميرور" قد نشرت تقريرا أول أمس، ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي.

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.

Deontay Wilder accused of 'flirting' with Riyad Mahrez's wife leaving Man City man 'devastated' https://t.co/Ne6gfyxfcepic.twitter.com/PChJRXPgBK — Daily Mirror (@DailyMirror) November 3, 2019

وردت جوهال أمس بأن "ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب".

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جدير بالذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.

المصدر: وكالات