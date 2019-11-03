مقتل "حلاق رونالدو" في ظروف غامضة

تعرض مصفف الشعر البرتغالي، ريكاردو ماركيز فيريرا، للطعن حتى الموت، أمس السبت، بأحد فنادق مدينة زيوريخ السويسرية.

وعثرت عاملة نظافة في الفندق على جثة الحلاق البرتغالي ملقاة على السرير، وعليها آثار عدة طعنات متفرقة أدت إلى موته، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكان مصفف الشعر البرتغالي الملقب بـ "Caju"، يعيش في زيوريخ منذ العامين الماضيين ويقيم منذ أسبوع تقريبا في نفس الفندق الذي قتل فيه.

وينحدر الحلاق من جزيرة ماديرا البرتغالية مثل لاعب نادي يوفنتوس الحالي النجم، كريستيانو رونالدو.

وقد نشر مصفف الشعر وفنان المكياج، ريكاردو ماركيز فيريرا، صورة له رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التقاطها في شهر سبتمبر عام 2015، ويظهر فيها القتيل وهو يضع لمساته الأخيرة على "اللوك" الجديد لرونالدو.

Ricardo Marques Ferreira hailed from Ronaldo's hometown in Portugal and he has been described as the Juventus star's "celebrity hairdresser.''



What a big tragedy for @Cristiano.😭https://t.co/k5PP4VhPaK — Legit.ng (@legitngnews) 3 ноября 2019 г.

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر.

المصدر: وكالات