سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعتبر هذا التعادل بمثابة هزيمة بالنسبة لريال مدريد الذي اكتفى بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في "الليغا"، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة، الذي مني بهزيمة مفاجئة خارج أرضه على يد فريق ليفانتي (1-3)، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم.

بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 13 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT