صورة.. محمد صلاح يجهد ليبدو مخيفا في الهالوين!

شارك اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، مشاهير العالم احتفالهم بعيد الهلع "الهالوين"، الذي يوافق ليلة 31 أكتوبر من كل عام.

ونشر صلاح أمس الخميس عبر صفحته الرسمية في موقع "إنستغرام" صورة له، وهو يرتدي قميصا أسود اللون ويحمل في يديه ‏عنكبوتين ضخمين من الفرو، محاولا رسم ابتسامة مخيفة على وجهه.

وعلق نجم نادي ليفربول الإنجليزي على الصورة قائلا: "أحاول جاهدا أن ‏أبدو مخيفا".

ويقام "الهالوين" في دول عديدة غربية بالأساس، ويعود أصل هذا العيد إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية فصل الصيف.

المصدر: RT