السوري عمر السومة يحسم "ديربي" جدة.. (فيديو)

قاد النجم السوري، عمر السومة، فريقه الأهلي إلى الفوز على ضيفه الاتحاد، في "ديربي" جدة الذي جمعهما، اليوم الخميس، وذلك في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وافتتح الأهلاوي عبد الفتاح توفيق عسيري التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية. وضاعف زميله عمر السومة النتيجة للأهلي، في الدقيقة 37، من زمن الشوط الأول.

ومن ثم سحل المدافع، زياد الصحفي، هدف الاتحاد الوحيد، في الدقيقة 71، من عمر المباراة، التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة.

ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 17 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/ALAHLI_FC"