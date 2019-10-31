السوري عمر السومة يحسم "ديربي" جدة.. (فيديو)
قاد النجم السوري، عمر السومة، فريقه الأهلي إلى الفوز على ضيفه الاتحاد، في "ديربي" جدة الذي جمعهما، اليوم الخميس، وذلك في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.
وافتتح الأهلاوي عبد الفتاح توفيق عسيري التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية. وضاعف زميله عمر السومة النتيجة للأهلي، في الدقيقة 37، من زمن الشوط الأول.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 31 октября 2019 г.
هدف #الأهلي الأول سجله عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 13
#الأهلي_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeaguepic.twitter.com/BnkLtWWAgN
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 31 октября 2019 г.
هدف #الأهلي الثاني سجله عمر السومة في الدقيقة 37
#الأهلي_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeaguepic.twitter.com/GL3qbYQt6t
ومن ثم سحل المدافع، زياد الصحفي، هدف الاتحاد الوحيد، في الدقيقة 71، من عمر المباراة، التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) 31 октября 2019 г.
هدف #الاتحاد الأول سجله زياد الصحفي في الدقيقة 71
#الأهلي_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeaguepic.twitter.com/6zFn5nDH0a
ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 17 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
بينما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: "twitter/ALAHLI_FC"