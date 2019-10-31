راموس يعادل رقم ميسي (فيديو)

سطر قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مساهمته في الفوز الساحق لفريقه على ليغانيس (5-0)، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 11 لليغا.

وسجل راموس الهدف الثالث للفريق الملكي، في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، ليصبح ثاني لاعب يسجل هدفا على الأقل على مدار 16 موسما متتاليا في الليغا الإسبانية.

وعادل الماتادور الإسباني بذلك رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي سبقه إلى تحقيق هذا الانجاز قبل أيام قليلة من ذلك.

ورفع راموس رصيده إلى 62 هدفا خلال 468 مباراة خاضها، في الدوري الإسباني، منها 7 أهداف في الموسم (2016-2017) وهو أفضل سجل تهديفي للماتادور في موسم واحد.

كما كرم ريال مدريد قائده سيرخيو راموس (33 عاما)، على رقم قياسي آخر حققه، يوم 12 أكتوبر الجاري، حيث أصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إسبانيا "لا فوريا روخا"، بعد أن خاض مباراته رقم 168 ضد مضيفه النرويجي (1-1) ضمن تصفيات "يورو 2020".

16 - Sergio Ramos is the second player to score at least once in each of the last 16 LaLiga seasons, after Lionel Messi. Icons. pic.twitter.com/7JuH2mpufY — OptaJose (@OptaJose) 30 октября 2019 г.

المصدر: وكالات