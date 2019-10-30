رونالدو ينقذ يوفنتوس (فيديو)

خرج فريق يوفنتوس من عنق الزجاجة أمام ضيفه جنوى، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المدافع ليوناردو بونوتشي، هدف التقدم "لليوفي"، في الدقيقة 36.

ورد الضيوف بهدف التعادل عبر لاعبهم كريستيان كوامي، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

واقتنص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز الثاني "للسيدة العجوز"، من ضربة جزاء، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع يوفنتوس، بطل المواسم الثمانية الأخيرة، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 26 نقطة، واستعاد صدارة الكالتشيو.

بينما توقف رصيد جنوى عند 8 نقاط، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT