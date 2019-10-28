بالفيديو.. أجمل 5 أهداف في الليغا الإسبانية

شهدت مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عددا من الأهداف الجميلة، بالرغم من تأجيل مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

ودخل قائمة المجموعة المختارة التي نشرت على صفحة "Телеспорт" في موقع "VK" للتواصل الاجتماعي، هدفان من مباراة فياريال وضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-4) في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت الماضي.

وتصدر القائمة هدف ديبورتيفو ألافيس اليتيم، الذي أحرزه مهاجمه لوكاس بيريز مارتينيز، بـ "مقصية" رائعة، وهدف خافيير اونتيفيروس الذي اختتم به رباعية "الغواصات الصفراء" بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة.

وفيما يلي المجموعة المختارة من الأهداف عبر الفيديو التالي:

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل موعد إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، إلى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تقام مباراة "الكلاسيكو" بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب الفريق الكتالوني "كامب نو"، في 26 أكتوبر الحالي، لكنها تأجلت بسبب الدعوة إلى تظاهرة كبيرة في برشلونة في اليوم نفسه.

المصدر: "vk.com/telesport"