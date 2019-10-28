فيديو.. هدف حاسم بـ "مقصية" مذهلة يستحق الترشح لجائزة "بوشكاش"

شهد دوري الدرجة الثانية الروماني لكرة القدم، تسجيل هدف جميل وحاسم في آن واحد، يستحق أن يكون ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف.

فقد اقتنص لاعب فريق "UTA"، روماريو فلورين مويزي، هدف الفوز في مباراته أمام مضيفه "Resita"، في الوقت القاتل عند الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة "مقصية" مذهلة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.

وسجل مويزي هدفين لفريقه في هذه المباراة، ليقوده إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: وكالات.