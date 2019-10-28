 
مباشر
عاجل
مصدر أمريكي مسؤول لـ"رويترز": تم التخلص من جثة البغدادي من خلال رميها في مياه البحر

فيديو.. هدف حاسم بـ "مقصية" مذهلة يستحق الترشح لجائزة "بوشكاش"

الرياضة

فيديو.. هدف حاسم بـ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmbr

شهد دوري الدرجة الثانية الروماني لكرة القدم، تسجيل هدف جميل وحاسم في آن واحد، يستحق أن يكون ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف.

فقد اقتنص لاعب فريق "UTA"، روماريو فلورين مويزي، هدف الفوز في مباراته أمام مضيفه "Resita"، في الوقت القاتل عند الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة "مقصية" مذهلة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.

وسجل مويزي هدفين لفريقه في هذه المباراة، ليقوده إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: وكالات. 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هكذا كان تمثال الحرية في نيويورك لـ"فلاحة مصرية"!