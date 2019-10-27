أول تعليق من كلوب على تجدد إصابة صلاح

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل إصابة المصري محمد صلاح نجم "الريدز" بعد الفوز على توتنهام 2-1 في الجولة العاشرة من "البريميرليغ" اليوم الأحد.

وأكد كلوب في تصريحات نقلها موقع "الريدز" الرسمي أن صلاح خرج من الملعب لإصابته في الكاحل، ولكنه يعتقد أنها ليست كبيرة.

وقال كلوب: "تعرض مو للإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه من قبل، وهو فقط يشعر بالألم كلما استمر في اللعب".

وتابع: "ليست مشكلة كبيرة، ستزول يوما ما، لكنها لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي".

Jürgen Klopp has confirmed that @MoSalah was substituted due to an ankle problem, but the boss believes it is 'not a massive issue'. — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2019

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وعن حالة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي عانى من إصابة أيضا، قال المدرب الألماني: "فان دايك تعرض لكدمة في الساق، أمر مؤلم، ولكنه سيكون على ما يرام".

وسجل صلاح هدف تقدم ليفربول على ضيفه توتنهام من علامة الجزاء في الدقيقة 75، ليقلب تأخر فريقه بهدف إلى الفوز 2-1.

وابتعد ليفربول بفارق الصدارة مجددا، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

المصدر: liverpoolfc.com