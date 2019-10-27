شاهد.. مقاتل يهاجم الحكم بدل خصمه

تغلب الأمريكي ديفين باول، على مواطنه ماركوس سورين، في النزال الذي جمعهما صباح الأحد، ضمن دورة "Bellator 232" للفنون القتالية المختلطة.

وفاز باول بأسلوب الخنق وكان يستعد للاحتفال بالفوز، لكن خصمه استجمع قوته وحاول مواصلة القتال، لكن عواقب الخنق لم تمر دون أثر، حيث أمسك سورين بساق الحكم معتقدا أنه استحكم بمنافسه.

وحاول المتواجدون على حلبة النزال إيقاف المقاتل فاقد الرشد، لكنه أدرك بعد بضع ثوان أنه أخطأ قبل أن يتنحى جانبا.

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وحقق بول البالغ 31 عاما انتصاره الـ 10 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

فيما تلقى سورين هزيمته الثانية مقابل ستة انتصارات.

المصدر:jiujitsutimes.com