 
مباشر

شاهد.. مقاتل يهاجم الحكم بدل خصمه

الرياضة

شاهد.. مقاتل يهاجم الحكم بدل خصمه
jiujitsutimes.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlxh

تغلب الأمريكي ديفين باول، على مواطنه ماركوس سورين، في النزال الذي جمعهما صباح الأحد، ضمن دورة "Bellator 232" للفنون القتالية المختلطة.

وفاز باول بأسلوب الخنق وكان يستعد للاحتفال بالفوز، لكن خصمه استجمع قوته وحاول مواصلة القتال، لكن عواقب الخنق لم تمر دون أثر، حيث أمسك سورين  بساق الحكم معتقدا أنه استحكم بمنافسه.

وحاول المتواجدون على حلبة النزال إيقاف المقاتل فاقد الرشد، لكنه أدرك بعد بضع ثوان أنه أخطأ قبل أن يتنحى جانبا.

إقرأ المزيد
أسطورة الملاكمة مايك تايسون يمنح نجوم MMA درسا تعليميا
أسطورة الملاكمة مايك تايسون يمنح نجوم MMA درسا تعليميا

وحقق بول البالغ 31 عاما انتصاره الـ 10 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

فيما تلقى سورين هزيمته الثانية مقابل ستة انتصارات.

المصدر:jiujitsutimes.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا