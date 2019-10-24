بالصور.. سخرية من تميمة مارادونا "المرعبة"

تعرضت التميمة الجديدة التي أعلن عنها نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني لتكريم مدرب الفريق الأسطورة دييغو مارادونا لسخرية عارمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شكلها الغريب.

وذكرت صحيفة the sun الإنجليزية أن التميمة أظهرت مارادونا بشكل منتفخ في منطقة البطن، مرتديا قبعة ضخمة عليها رقم "10" رقم قميصه مع الأندية التي لعب لها ومنتخب "التانغو"".

ورأى متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن التميمة الجديدة لا تشبه مارادونا، فضلا عن انحنائها إلى الأمام بشكل غريب، ووصفها آخرون بـ"المرعبة"، معتبرين التميمة من أكثر تمائم كرة القدم غرابة في العالم.

🇦🇷👀 ¿SE PARECE a MARADONA? Gimnasia y Esgrima La Plata PRESENTÓ una nueva MASCOTA dedicada a Diego. pic.twitter.com/UZ5tSd7X2W — ChiringuitoLatino (@chirilatino) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

وتولى مارادونا تدريب جيمناسيا لابلاتا الشهر الماضي، بعد أن تخلى عن منصبه كمدرب لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي في يونيو الماضي، لظروف صحية، عقب 9 أشهر فقط من تسلمه المهمة.

وخسر الفريق أول 3 مباريات مع المدرب حامل كأس العالم، قبل أن يحقق فوزه الوحيد حتى الآن بنتيجة 2-4 خارج ملعبه على غوردي كروز.

المصدر: the sun