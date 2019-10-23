 
مباشر
عاجل
"لوك أويل" الروسية تعلن انسحابها من مشروع مشترك مع "أرامكو" في السعودية

جراح خط دفاع بايرن ميونخ تتعمق بخسارة مدافع جديد

الرياضة

جراح خط دفاع بايرن ميونخ تتعمق بخسارة مدافع جديد
Globallookpress Sven Hoppe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkyy

تلقى بايرن ميونخ الألماني ضربة جديدة بإصابة مدافعه لوكاس هيرنانديز في كاحله ما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، بعد مواجهة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الرياضي في النادي البوسني حسن صالحميدزيتش لإذاعة "سبورت 1" الألمانية "سيغيب (هيرنانديز) عن الملاعب لفترة طويلة. لعدة أسابيع".

مضيفا: "عانى هيرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطررنا إلى استبداله".

وتعرض هيرنانديز للإصابة في الدقيقة 57 ليشارك بدلا منه جيروم بواتينغ.

إقرأ المزيد
رئيس بايرن ميونيخ ينقل أخبارا سيئة لجماهير
رئيس بايرن ميونيخ ينقل أخبارا سيئة لجماهير "المانشافت"

وكان الفريق البافاري قد خسر جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه الأسبوع الماضي لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونخ دفع مبلغا قياسيا بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني الصيف الماضي.

بدوره عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، أحد المرشحين للحلول مكان هيرنانديز في مركز قلب الدفاع، من إصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني.

المصدر: "أ ف ب"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لقمة روسيا-إفريقيا المقامة في سوتشي