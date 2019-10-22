رسميا.. نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بسبب العقوبات على كوريا الشمالية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، نقل نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين العهد اللبناني ومضيفه 25 أبريل الكوري الشمالي، إلى مدينة شنغهاي الصينية، التي ستقام في 2 نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد القاري :"نظرا للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية، حذر الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي، من التحديات في إنتاج وبث المباراة النهائية، وهي واحدة من أكثر الأحداث المتوقعة في روزنامة الاتحاد الآسيوي".

وتابع الاتحاد القاري :"تماشيا مع أهدافه، وبعد دراسة متأنية للتحديات المؤثرة على الترتيبات التجارية، البث التلفزيوني، الإعلام واللوجستية، اضطر الاتحاد الآسيوي إلى نقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد".

ℹ ANNOUNCEMENT: #AFCCupFinal between 4.25 SC 🇰🇵 and Al Ahed 🇱🇧, scheduled to take place on November 2, 2019 in Pyongyang, will now be played in Shanghai.



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ورأى الاتحاد القاري أن اختياره لشنغهاي كان بسبب سهولة الوصول إليها وبعد تأكيد الاتحاد الصيني رغبته في استقبال النهائي، وذلك بعد أسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.

وكان العهد اللبناني قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب الجزيرة الأردني، في حين تأهل فريق 25 أبريل الكوري الشمالي على حساب هانوي الفيتنامي.

المصدر: "تويتر"