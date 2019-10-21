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ليغانيس الإسباني يقيل مدربه

الرياضة

ليغانيس الإسباني يقيل مدربه
Globallookpress Mutsu Kawamori
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أعلن نادي ليغانيس الإسباني اليوم إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان له: "ليغانيس وماوريسيو بيليغرينو قررا بموجب اتفاق ثنائي أن يسلك كل طرف طريقا مختلفا، المدرب الأرجنتيني الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للبقاء في دوري الدرجة الأولى لعام إضافي، لن يقود الفريق في عطلة نهاية الأسبوع أمام مايوركا".

وتولى بيليغرينو البالغ 48 عاما المهمة الفنية للنادي الذي ارتدى قميصه عندما كان لاعبا في موسم 2006-2005، في الثاني من يونيو عام 2018، وقاده للبقاء في دوري الأضواء بعد أن حصد معه 45 نقطة ابتعد بها عن مراكز الهبوط بفارق ثماني نقاط.

إلا أن ليغانيس هذا الموسم لم يتمكن من تحقيق أي فوز في "الليغا" بعد مرور تسع جولات من المسابقة، حيث تعادل في مباراتين وخسر في 7 أخرى، وحصد نقطتين فقط.

المصدر: وكالات

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