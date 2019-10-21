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بالصور.. نادال يحتفل بزواجه بحضور ملكي

الرياضة

بالصور.. نادال يحتفل بزواجه بحضور ملكي
independent.co
نادال وزوجته ماريا
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تزوج أسطورة التنس العالمي، رافاييل نادال (33 عاما)، من ماريا فرانثيسكا بيريو (31 عاما)، في حفل غلبت عليه أجواء البساطة والأناقة بحضور ملك إسبانيا السابق وزوجته.

وانتشرت صور من حفل زفاف نادال وماريا، الذي أقيم السبت الماضي في جزيرة مايوركا الإسبانية، بعيدا عن الإعلام وعدسات المصورين، حيث خطفت العروس الأنظار ببساطة وأناقة فستانها.

وحضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس رفقة زوجته صوفيا، إلى قلعة "سا فورتاليزا" في جزيرة مايوركا، لحضور حفل الزفاف.

بالصور.. نادال يحتفل بزواجه بحضور ملكي
independent.co

ومن المقرر أن يقضي العروسان "شهر العسل" في المدينة لأيام قليلة، قبل أن يعود نادال إلى المنافسة في بطولة Rolex Paris Masters التي تقام من 26 أكتوبر الجاري وحتى 3 من نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات

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