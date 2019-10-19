نجم ريال مدريد الصاعد يتخذ ميسي قدوة له

صرح النجم الياباني الصاعد، كيفوسا كوبو، المحترف في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بأنه يعتبر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، قدوته في ملاعب كرة القدم.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن كوبو قوله: "لا أعرف ميسي شخصيا، ولكن عندما كنت صغيرا طلبت الحصول على توقيعه".

وتابع ابن الـ18 عاما الملقب بـ"ميسي اليابان": "لقد كان ميسي دائما قدوتي. لا أعرف كم يبلغ من العمر حاليا، لكن ما يدهشني أنه يواصل تسجيل الأهداف بغزارة".

وانضم كوبو إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من نادي طوكيو الياباني، في صفقة قدرت قيمتها بمليوني يورو، وأعير هذا الموسم لنادي مايوركا.

يذكر أن كوبو، قضى 4 سنوات في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، في الفترة ما بين 2011 و2015، وعقدت عليه حينها جماهير الفريق الكتالوني آمالها ليكون خليفة ميسي.

المصدر: .gazeta.ru