الروسي خاتشانوف يخرج من الكرملين

خرج الروسي كارين خاتشانوف، من الدور ربع النهائي لبطولة "كأس الكرملين" للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليون دولار، والمقامة حاليا في العاصمة موسكو.

وجاء خروج خاتشانوف، الفائز بلقب بطل النسخة الماضية، على يد منافسه الإيطالي أندرياس سيبي، إثر خسارته أمامه بمجموعة مقابل اثنتين، بواقع: (6-3) و(3-6) و(3-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضرب أندرياس سيبي، موعدا في الدور قبل النهائي، مع الفرنسي أدريان مانارينو، الذي تغلب بدوره على الصربي دوسان لايوفيتش، بمجموعتين من دون رد.

المصدر: "sportbox"