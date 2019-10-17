برشلونة يوجه بوصلته نحو "ميسي الجديد"

أبدت إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اهتمامها بمهاجم فريق فيليس سارسفيلد الأرجنتيني، ماتياس سولي.

ووفقا لصحيفة "Tuttosport" الإيطالية، فإن إدارة النادي الكتالوني، تراقب اللاعب الأرجنتيني البالغ 16 عاما، الذي تطلق عليه الجماهير في بلاده "ميسي الجديد".

وأوضحت الصحيفة أن ماتياس سولي، موجود بالفعل في أوروبا، حيث يبحث عن فريق للتوقيع معه، مشيرة إلى أن عائلة المهاجم الأرجنتيني الشاب، قد تنتقل إلى برشلونة في حال انضمام سولي إلى "البارسا"، وهو نفس السيناريو الذي حدث مع النجم ليونيل ميسي، عندما انضم للفريق الكتالوني في العام 2000، قادما من فريق "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، وهو بعمر 14 عاما، وتدرج في فئات الناشئين وصولا للفريق الأول في العام 2004.

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ويرتبط ميسي مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف عام 2021، وسيتم تمديده على الأغلب خلال الفترة المقبلة.

المصدر: matchtv.ru