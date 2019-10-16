صلاح ومانشستر يونايتد يتضامنان مع لبنان

أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تضامنه مع لبنان الذي اجتاحته الحرائق مؤخرا، داعيا أن يحفظ الله لبنان ويبعد عنه كل شر.

وكتب "الفرعون" المصري عبر حسابه في موقع "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر".

كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر🇱🇧💔 — Mohamed Salah (@MoSalah) October 15, 2019

ومن جانبه، وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة إلى الشعب اللبناني عبر حسابه في "تويتر"، جاء فيها: "من الجميع في يونايتد إلى المتضررين من حرائق لبنان، قلوبنا معكم!".

من الجميع في #يونايتد إلى المتضررين من حرائق لبنان، قلوبنا معكم! ❤️#PrayForLebanon — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 15, 2019

وشهد لبنان الاثنين الماضي نشوب عدد كبير من الحرائق في أكثر من منطقة، جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

المصدر: "تويتر"