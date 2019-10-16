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صلاح ومانشستر يونايتد يتضامنان مع لبنان

الرياضة

صلاح ومانشستر يونايتد يتضامنان مع لبنان
AFP
صلاح ومانشستر يونايتد يتضامنان مع لبنان
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أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تضامنه مع لبنان الذي اجتاحته الحرائق مؤخرا، داعيا أن يحفظ الله لبنان ويبعد عنه كل شر.

وكتب "الفرعون" المصري عبر حسابه في موقع "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر".

ومن جانبه، وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة إلى الشعب اللبناني عبر حسابه في "تويتر"، جاء فيها: "من الجميع في يونايتد إلى المتضررين من حرائق لبنان، قلوبنا معكم!".

وشهد لبنان الاثنين الماضي نشوب عدد كبير من الحرائق في أكثر من منطقة، جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

المصدر: "تويتر"

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