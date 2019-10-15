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لبنان ينجز مهمته في سريلانكا .. (فيديو)

الرياضة

لبنان ينجز مهمته في سريلانكا .. (فيديو)
AFP STRINGER
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خرج منتخب لبنان بفوز ثمين من ملعب مضيفه السريلانكي (3-0)، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وافتتح المهاجم اللبناني حسن معتوق التسجيل لبلاده، في الدقيقة 16 من ضربة جزاء.

بينما تكفل زميله المهاجم هلال الحلوة بتسجيل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (38 من ضربة جزاء، و81) من عمر المباراة.

ورفع لبنان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 6 نقاط، ويشغل المرتبة الثالثة في المجموعة الثامنة، بفارق نقطة واحدة خلف الكوريتين الجنوبية والشمالية اللتين تعادلتا فيما بينهما من دون أهداف، في مباراة تاريخية جرت في عاصمة الشمالية بيونغ يانغ في وقت سابق من اليوم أيضا.

في حين تعرضت سريلانكا للهزيمة الرابعة على التوالي، وتقبع في قاع ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: وكالات 

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