الإمارات تسقط أمام تايلاند.. (فيديو)

خسر منتخب الإمارات أمام مضيفه التايلاندي (1-2) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسجل هدفي تايلاند كل من اللاعبين، تيراسيل دانغدا وإيكانيت بانيا، في الدقيقتين (28 و51) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الإماراتي علي مبخوت هدف الأبيض اليتيم، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

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ومني الأبيض الإماراتي بالهزيمة الأولى في هذه التصفيات، بعد انتصارين متتاليين، وتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط.

بينما تصدر منتخب تايلاند الترتيب برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهدف على وصيفه الفيتنامي، الذي تغلب بدوره على مضيفه الإندونيسي (3-1)، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: وكالات