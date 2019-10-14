مودريتش يوجه رسالة إلى ريال مدريد

تلقى فريق ريال مدريد ضربتين موجعتين بعد تعرض لاعبيه الكرواتي لوكا مودريتش، والويلزي غاريث بيل للإصابة خلال مباراة منتخبي بلديهما (1-1) ضمن التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2020".

وخرج قائد منتخب كرواتيا مودريتش في اللحظات الأخيرة من المباراة مصابا، ما أثار حالة من الذعر داخل قلعة "سانتياغو بيرنابيو"، لاسيما وأن هناك إصابات كثيرة ضربت الفريق مؤخرا وتنتظره مباريات قوية في الفترة المقبلة أبرزها مباراة "الكلاسيكو" ضد مضيفه برشلونة، في 26 من الشهر الجاري على ملعب "كامب نو"، في إطار منافسات الليغا الإسبانية.

كما عانى غاريث بيل من بعض الآلام خلال المباراة، ولكنه واصل اللعب نظرا لاستنفاد منتخب بلاده تغييراته الثلاثة.

وأدلى مودريتش بتصريحات حول حالته لبعث نوع من الطمأنينة لدى جمهور وإدارة الفريق الملكي، وجاء في حديثه: "تعرضت لضربة في العضلة، لقد آلمتني بعض الشيء فالتورم بالعضلة كبير، ولكن أعتقد أن الأمر ليس بالشيء الجلل أو الخطير وسأكون بخير خلال عدة أيام".

وأضاف: "قال طبيب المنتخب عن تلك الإصابة إنها غير سارة للجميع، ولكنها لن تطول، كما أنه أبلغ أطباء ريال مدريد بحالتي على الفور".

وتتصدر كرواتيا قائمة المجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة، حصدها من 7 مباريات، بفارق نقطتين أمام وصيفه الهنغاري، ويليهما منتخب سلوفاكيا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط (من 6 مباريات).

بينما يحتل منتخب ويلز المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد 6 مباريات أيضا، وتضاءلت بالتالي حظوظ غاريث بيل ومنتخب بلاده في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بعد تعادله مع مضيفه الكرواتي (1-1)، في الجولة الثامنة من التصفيات.

المصدر: وكالات