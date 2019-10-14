فيديو لمدرب يوجه سيلا من اللكمات العنيفة لفتاة مغربية يثير جدلا.. وهاري يتفاعل

أثار فيديو تعنيف أحد مدربي رياضة "المواي تاي" لفتاة متدربة في إحدى القاعات الرياضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

ويظهر مقطع الفيديو، المدرب في أحد النوادي الرياضية، وهو يوجه لكمات عنيفة لوجه إحدى المتدربات، والتي لم تبد أي مقاومة أمام اللكمات باستثناء محاولات يائسة لتغطية وجهها.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمعاقبة المدرب المتهور، بسبب تماديه في تعنيف الفتاة المتدربة، بالإضافة إلى استعراضه عضلاته على شابة بدون وقاية.

ومع انتشار الفيديو على نطاق واسع، دخل البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، على الخط معبرا عن صدمته من الطريقة التي تعامل بها المدرب مع الفتاة.

وقال هاري في تدوينة له تفاعلا مع الفيديو: "لقد صدمت بشكل خاص من هذا الفيديو الذي يظهر "رجلا" بدون وعي وهو يعنف فتاة صغيرة. هذه ليست رياضة. هذه ليست كيك بوكسينغ. لا ينبغي أن يحدث هذا المشهد المروع ولا أستطيع أن لا أتفاعل مع الموقف.. هذا الموقف غير المسؤول لا يجب السماح به في الصالات الرياضية".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي لرياضات الكيك بوكسينغ، والمواي تاي، والرياضات المماثلة، أن الاتحاد قرر فتح تحقيق في ملابسات هذا الفيديو، حيث باشر اتصالاته من أجل التعرف على هوية المدرب، وكذا ملابسات تصوير الفيديو، وذلك من أجل اتخاذ القرارات العقابية.

المصدر: وكالات