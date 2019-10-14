اسمان على طاولة برشلونة لخلافة سواريز

كشفت صحيفة El Mundo Deportivo الإسبانية، أن نادي برشلونة لكرة القدم يبحث حاليا عن مهاجم لخلافة هدافه الأوروغوياني لويس سواريز.

وحسب الصحيفة، فإن المهاجم الدولي الأوروغوياني البالغ 32 عاما، قد يرحل عن برشلونة في أي لحظة، ولتعويضه، تخطط إدارة الفريق الكتالوني للتعاقد مع واحد من الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، أو البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لاعب نادي ليفربول.

وارتبط راشفورد بالانضمام إلى "البارسا" في الموسم الماضي، حتى أنه أجرى مفاوضات مع النادي الكتالوني لكنها لم تكلل بالنجاح، ليقرر بعدها ابن الـ21 عاما، في يوليو الماضي، توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

وأحرز راشفورد، ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ثماني مباريات خاضها مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

أما فيرمينو (28 عاما)، فقد سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها في ثماني مباريات أيضا لعبها مع ليفربول هذا الموسم.

المصدر: matchtv.ru