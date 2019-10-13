مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم ماندزوكيتش

ذكر تقرير صحفي أن مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة "dailymail" البريطانية، فإن مسؤولي "الشياطين الحمر" توصلوا إلى اتفاق شفهي مع ماندزوكيتش، بشأن نقله إلى "أولد ترافورد" خلال الميركاتو الشتوي.

Man United 'reach verbal agreement with Mario Mandzukic as Juventus set £10m price tag' for Croatian striker https://t.co/wf6l6NA2zvpic.twitter.com/oREo2yRlme — MailOnline Sport (@MailSport) October 13, 2019

إقرأ المزيد

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى دعم هجومه بعنصر مميز، بعد انتقال الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعطل صفقة ماندزوكيتش حتى الآن، هو تمسك يوفنتوس بالحصول على 10 ملايين يورو.

المصدر: وكالات