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وصول بعثة المنتخب السعودي إلى رام الله (فيديو)

الرياضة

وصول بعثة المنتخب السعودي إلى رام الله (فيديو)
RT
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وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسيقيم المنتخب السعودي تدريبا مساء اليوم الأحد على ملعب فيصل الحسيني شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة الثلاثاء القادم.

وسيعقد غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين، وعند الرابعة مساء سيقام تدريب للمنتخب السعودي على ملعب فيصل الحسيني.

يذكر أن الأخضر السعودي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل "الفدائي" المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

المصدر: RT

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