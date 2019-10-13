وصول بعثة المنتخب السعودي إلى رام الله (فيديو)

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسيقيم المنتخب السعودي تدريبا مساء اليوم الأحد على ملعب فيصل الحسيني شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة الثلاثاء القادم.

وسيعقد غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين، وعند الرابعة مساء سيقام تدريب للمنتخب السعودي على ملعب فيصل الحسيني.

وصول بعثة المنتخب السعودي إلى رام الله

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.https://t.co/m0GfIcKABT#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#RT_Arabicpic.twitter.com/kBozZXZUua — RT Arabic (@RTarabic) October 13, 2019

يذكر أن الأخضر السعودي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل "الفدائي" المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

المصدر: RT