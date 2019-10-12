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اتهام كافو بطل العالم بغسل الأموال

الرياضة

اتهام كافو بطل العالم بغسل الأموال
AFP
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بدأت الشرطة البرازيلية التحقيق مع النجم كافو بعد ظهور أدلة على تورطه في علاقة مع إحدى العصابات التي تنشط في غسل الأموال.

تدور التهم الموجهة إلى كافو قائد منتخب البرازيلي السابق والحاصل على لقب بطولة كأس العالم مرتين، حول المشاركة في جرائم غسيل الأموال، وبيع بعض الأراضي والعقارات في مدينة ساو باولو البرازيلية.

ويأتي ذلك بعد اكتشاف الشرطة البرازيلية وصول ودائع مالية في حساب كافو من العصابة عن طريق مدير حسابات الجماعة الإجرامية ديسيو جوستافو لويز الذي اعترف بنفسه بعدة أمور تخص نشاط العصابة.

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ورد كافو نجم فريق روما وإيه سي ميلان الإيطاليين السابق، على تلك الاتهامات نافيا اشتراكه مع العصابة في أي نشاط يتعارض من الأنظمة و القوانين في الأراضي البرازيلية.

و قال في تصريحات إعلامية: "هذه التهم المتعلقة ببيع العقارات والأراضي و المنازل لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وكالات

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