بالفيديو.. جيرو يقترب بفرنسا من نهائيات بطولة أوروبا 2020

عاد منتخب فرنسا بفوز ثمين من عقر دار إيسلندا 1-0 الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

ولم تمنع قلة مشاركات المهاجم أوليفييه جيرو مع ناديه تشيلسي من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء واضعا منتخب بلاده على أعتاب التأهل لنهائيات البطولة الأوروبية العام المقبل.

ولعب جيرو لمدة 101 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ونفذ ركلة الجزاء بنجاح في الشوط الثاني لتبقى فرنسا التي تعاني من إصابات كثيرة في صفوفها في المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف تركيا التي فازت على ألبانيا 1-0 بفضل هدف قاتل من جينك طوسون.

وغاب عن فرنسا للإصابة كيليان مبابي وبول بوغبا وهوجو لوريس، كما تعرض نغولو كانتي لإصابة عضلية خلال الإحماء ليشارك موسى سيسوكو أساسيا بدلا منه.

ويملك منتخبا فرنسا وتركيا، اللذان سيلتقيان على ملعب فرنسا الدولي يوم الاثنين، 18 نقطة لكن بطلة العالم تتأخر بعد هزيمتها 2-0 في كونيا يونيو الماضي..

وتملك أيسلندا صاحبة المركز الثالث 12 نقطة مقابل تسع لألبانيا وثلاث لأندورا التي تفوقت على مولدوفا 1-0 لتحصل على أول نقاط لها في مشوار التصفيات.

المصدر: رويترز