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محمد صلاح في متحف الفيفا 2020 (صورة)

الرياضة

محمد صلاح في متحف الفيفا 2020 (صورة)
AFP OZAN KOSE
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول سيشغل حيزا من متحف الاتحاد الدولي بزيورخ في يناير 2020.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد عبر "تويتر"، صورة من مجلة "تايم" التي اختارت الفرعون المصري ضمن 100 شخصية مؤثرة حول العالم، ستتواجد في متحف "كرة القدم والعالم العربي".

وعلق حساب "الفيفا" على الصورة: "محمد صلاح جزء من معرض كرة القدم والعالم العربي الذي يستضيفه FIFA بزيوريخ حتى 5 يناير 2020، المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي".

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وسجل صلاح مع ليفربول هذا الموسم 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي، منها اثنان في دوري الأبطال.

كما حل نجم ليفربول، في المركز الرابع في سباق جوائز أفضل لاعب في العالم 2019 خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

المصدر: "تويتر"

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