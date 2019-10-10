ميسي يحقق حلم طفل مصاب بمرض نادر

دعا اللاعب الأرجنتيني العالمي ميسي قائد فريق نادي برشلونة طفلا مريضا يدعى إيمانويل أرياس إلى مقر تدريبات برشلونة الأربعاء.

وكان حلم الطفل الأرجنتيني البالغ 12 عاما لقاء قائد برشلونة، وهو ما نفذه ميسي أثناء التحاق الطفل ببرنامج علاجي في إسبانيا لمدة شهر، حيث يخضع لعلاج جديد منحه الفرصة دون بتر ساقيه.

Barcelona: Messi invites kid undergoing medical treatment to Barcelona's training ground https://t.co/CzfLtzWpK5 — r/soccer bot (@rsoccerbot1) ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

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ويعاني الطفل إيمانويل من مرض هو عبارة عن اضطراب خلقي في الظهر ويتم ظهور هذه الإصابة في حين عدم اتحاد الثلث الأوسط مع الثلث السفلي من منطقة الساق وتم ملاحظة هذه الإعاقة عند الطفل منذ ولادته، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحرص الطفل على التقاط الصور التذكارية مع ميسي الذي يعتبره مثله الأعلى.

المصدر: MARCA