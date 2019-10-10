 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع التركية تقول إنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا

ميسي يحقق حلم طفل مصاب بمرض نادر

الرياضة

ميسي يحقق حلم طفل مصاب بمرض نادر
marca.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miky

دعا اللاعب الأرجنتيني العالمي ميسي قائد فريق نادي برشلونة طفلا مريضا يدعى إيمانويل أرياس إلى مقر تدريبات برشلونة الأربعاء.

وكان حلم الطفل الأرجنتيني البالغ 12 عاما لقاء قائد برشلونة، وهو ما نفذه ميسي أثناء التحاق الطفل ببرنامج علاجي في إسبانيا لمدة شهر، حيث يخضع لعلاج جديد منحه الفرصة دون بتر ساقيه.

إقرأ المزيد
ميسي يتحدث حول
ميسي يتحدث حول "الرحيل" عن برشلونة وعودة نيمار

ويعاني الطفل إيمانويل من مرض هو عبارة عن اضطراب خلقي في الظهر ويتم ظهور هذه الإصابة في حين عدم اتحاد الثلث الأوسط مع الثلث السفلي من منطقة الساق وتم ملاحظة هذه الإعاقة عند الطفل منذ ولادته، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحرص الطفل على التقاط الصور التذكارية مع ميسي الذي يعتبره مثله الأعلى.

المصدر: MARCA

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهمة إنسانية لأطباء عبر البحر من كينيا للصومال