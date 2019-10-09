سحبت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهات قوية للأندية العربية المشاركة بالبطولة.

وجاءت النتائج الكاملة للقرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنغولي، مازيمبي الكونغولي، الزمالك المصري أو جينيراسيون فوت السنغالي، زيسكو الزامبي.

المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي، الأهلي المصري.

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب إفريقي، بيترو أتلتيكو الأنغولي، الوداد المغربي.

المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الترجي التونسي.

🔡 | هذا ما انتهت إليه قرعة دور المجموعات من بطولة #TotalCAFCL



🚨 مباريات كبرى ممتعة في الطريق إلينا pic.twitter.com/QkxYAQo6ll — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2019

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يذكر أن نادي الترجي التونسي، هو بطل النسختين الماضيتين من المسابقة القارية.

المصدر: RT