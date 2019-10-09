نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
سحبت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهات قوية للأندية العربية المشاركة بالبطولة.
وجاءت النتائج الكاملة للقرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنغولي، مازيمبي الكونغولي، الزمالك المصري أو جينيراسيون فوت السنغالي، زيسكو الزامبي.
المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي، الأهلي المصري.
المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب إفريقي، بيترو أتلتيكو الأنغولي، الوداد المغربي.
المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الترجي التونسي.
🔡 | هذا ما انتهت إليه قرعة دور المجموعات من بطولة #TotalCAFCL— CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2019
🚨 مباريات كبرى ممتعة في الطريق إلينا pic.twitter.com/QkxYAQo6ll
يذكر أن نادي الترجي التونسي، هو بطل النسختين الماضيتين من المسابقة القارية.
المصدر: RT