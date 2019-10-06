كراسنودار يعمق جراح سبارتاك موسكو (فيديو)

واصل سبارتاك موسكو سلسلة هزائمه في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه كراسنودار (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة 12 من الدوري.

وحملت ثنائية الفريق الفائز توقيع كل من، المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، وسيرغي بيتروف، في الدقيقتين (3 و20) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السويدي جوردان لارسون هدف فريق العاصمة موسكو، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ومني سبارتاك موسكو بالهزيمة الخامسة على التوالي، وتوقف رصيده عند 14 نقطة، وتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

بينما رفع كراسنودار رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 26 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف المتصدر لوكوموتيف موسكو ووصيفه روستوف.

المصدر: RT