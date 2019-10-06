روستوف يهزم تسيسكا موسكو في معقله (فيديو)

تكبد تسيسكا موسكو هزيمة ثقيلة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه روستوف (1-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط، خورين بايراميان، هدفين متتاليين لفريق روستوف، في الدقيقتين (12 و45)، بينما تكفل زميله الأوزبكستاني، إلدور شومورودوف، بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 61.

ومن ثم سجل الكرواتي، نيكولا فلاشيتش، هدف الشرف لأصحاب الأرض من ضربة جزاء، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحقق روستوف بذلك انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، ليتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، بفارق الأهداف خلف لوكوموتيف موسكو، الذي تغلب بدوره على ضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد.

في المقابل، مني تسيسكا موسكو بالهزيمة الأولى بعد 5 انتصارات متتالية، وتراجع من الصدارة إلى المركز الرابع، برصيد 25 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru