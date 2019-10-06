وولفرهامبتون يسدي خدمة كبيرة لليفربول بثنائية في شباك مانشستر سيتي (فيديو)

أسدى نادي وولفرهامبتون، خدمة كبيرة لنادي ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بفوزه اليوم على الوصيف مانشستر سيتي في عقر داره (2-0)، لحساب الأسبوع الثامن من المسابقة.

وفرض الإسباني أداما تراوري، نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفين من هجمتين مرتدتين، في الدقيقتين 80 و94.

Adama Traore Second goal Wolves vs Manchester city 2-0 #MCIWOLpic.twitter.com/13LqaFGpGV — #UCL (@ZWODDE_) October 6, 2019

وبعد هذا الفوز، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد السيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، عند 16 نقطة، في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ليفربول، الذي انتزع أمس السبت، فوزا ثمينا على حساب ضيفه ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT