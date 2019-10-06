روسيا تتغلب على مصر في مونديال كرة الطائرة

تغلب منتخب روسيا للكرة الطائرة على نظيره المصري، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في خامس جولات بطولة كأس العالم المقامة في اليابان.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:25-19، و21-25، و25-19، و25-21.

وهذا الفوز هو الثالث لمنتخب روسيا في البطولة الحالية، بعد الأول على حساب إيران (3-1)، والثاني على كندا (3-2)، مقابل خسارتين أمام أستراليا بثلاثة أشواط لشوطين، وأمام البرازيل بثلاثة أشواط نظيفة.

وتحتل روسيا المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة، برصيد 9 نقاط، وتتخلف بفارق 4 نقاط عن البرازيل المتصدرة، التي لم تخسر أي مباراة حتى الآن.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب روسيا في الجولة السادسة نظيره البولندي، الأربعاء المقبل.

يذكر أن بطولة العالم للكرة الطائرة، تقام مرة واحدة كل أربع سنوات، بمشاركة 12 منتخبا من جميع المناطق القارية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB).

وتتقابل المنتخبات الـ12 فيما بينها مرة واحدة، ويتوج باللقب العالمي، المنتخب المتحصل على أكبر عدد من النقاط.

وسبق لمنتخب روسيا التتويج بلقب مونديال كرة الطائرة في مناسبتين (1999 و2011).

المصدر: تاس