ريال مدريد يتشبث بصدارة "الليغا" برباعية في شباك غرناطة (فيديو)

حافظ نادي ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بفوزه على أقرب ملاحقيه غرناطة (4-2)، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب الأسبوع الثامن من "الليغا".

وتقدم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، للفريق الملكي مبكرا في الدقيقة الثانية، بعدما حول كرة مقشرة من الويلزي غاريث بيل، بلمسة واحدة في شباك حارس مرمى غرناطة.

وأحرز الوافد الجديد، البلجيكي إيدين هازارد، أول أهدافه بقميص الريال، بعدما انفرد بالحارس، ليرفع الكرة من فوق رأسه وتتهادى في الشباك (الدقيقة 45).

وأضاف المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، الهدف الثالث في الدقيقة 61، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، استقرت على إثرها الكرة في المقص الأيمن لحارس غرناطة.

وسجل داروين ماتشيز، هدف تقليص الفارق لغرناطة من ركلة جزاء، في الدقيقة 69، وبعدها بعشر دقائق، أضاف زميله دومينغوس دوارتي الهدف الثاني.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل البديل الكولومبي، خاميس رودريغيز، الهدف الرابع لريال مدريد (الدقيقة 92).

ورفع الريال رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات المرحلة.

المصدر: RT