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فيورنتينا يعمق جراح ميلان (فيديو)

الرياضة

فيورنتينا يعمق جراح ميلان (فيديو)
Globallookpress Jonathan Moscrop via www.imago-i
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عمق فيورنتينا جراح مضيفه ميلان بتغلبه عليه 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل أهداف فيورنتينا الثلاثة كل من التشيلي إيريك بولغار من ركلة جزاء وجايتانو كاستروفيلي والفرنسي فرانك ريبيري في الدقائق 14 و66 و78 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

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ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد لاعبه الأرجنتيني ماتيو موساشيو، كما شهد اللقاء إضاعة فيورينتينا لركلة جزاء في الدقيقة 70 أهدرها فيدريكو كييزا.

وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: Sila.tv

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